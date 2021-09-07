Pathfinder: Wrath of the Righteous sistem gereksinimleri nelerdir?
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Pathfinder: Wrath of the Righteous sistem gereksinimleri nelerdir?

Pathfinder: Wrath of the Righteous sistem gereksinimleri nelerdir?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

OwlCat Games'in geliştirdiği Pathfinder: Wrath of the Righteous, Steam'de çıkış yaptı. Pathfinder: Wrath of the Righteous fiyatı ne kadar? Pathfinder: Wrath of the Righteous sistem gereksinimleri neler? Pathfinder: Wrath of the Righteous'a dair detaylar haberin devamında.

Pathfinder: Wrath of the Righteous, Rus stüdyosu Owlcat Games tarafından geliştirilen ve Paizo Publishing'in Pathfinder serisine dayanan Deep Silver tarafından yayınlanan bir rol yapma oyunudur.

OYUN HAKKINDA

Yolun seni, Abyss'e açılan bir yarığın diyarın her yanına her şeyi tüketen dehşetler saçtığı Worldwound'a götürecek. Komşu uluslar bir yüzyıldan uzun süredir korkusuzca savaşarak düşmanı geri itmeye çalıştı ama başaramadı.

Şimdi, bu çatışmaya son verme şansın var ama kurtuluşa giden yol hiç de engebesiz değil. Soylu paladinlerin desteklediği ışıklı bir melek mi olacaksın... Yoksa emrinde yaşayan ölü orduları bulunan güçlü bir ölüm büyücüsü mü? Ya da tamamen başka bir şey mi? Orduna liderlik et ve güçlü iblis lordlarına meydan oku. Savaşın seni (ve dünyanın kendisini) sonsuza kadar değiştirecek bir olaylar zincirini başlatacak.

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PATHFINDER: WRATH OF THE RIGHTEOUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 940M
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7 CPU 920 @ 2.67GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

PATHFINDER: WRATH OF THE RIGHTEOUS STEAM FİYAT LİSTESİ

  • Pathfinder: Wrath of the Righteous – 229,00 TL
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous - Mythic Edition – 447,00 TL
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous - Commander Edition – 318,00 TL
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous - Commander Pack – 89,00 TL
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous - Season Pass – 129,00 TL

Oyunu Steam üzerinden satın almak için buraya tıklayınız.

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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