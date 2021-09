Pathfinder: Wrath of the Righteous sistem gereksinimleri nelerdir?

OwlCat Games'in geliştirdiği Pathfinder: Wrath of the Righteous, Steam'de çıkış yaptı. Pathfinder: Wrath of the Righteous fiyatı ne kadar? Pathfinder: Wrath of the Righteous sistem gereksinimleri neler? Pathfinder: Wrath of the Righteous'a dair detaylar haberin devamında.