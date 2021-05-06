Pathfinder:Wrath of the Righteous PC'ye geliyor

Oyunseverlerin beklediği açıklama Geliştirici firma Owlcat'den geldi. Owlcat Games, CRPG oyunu Pathfinder: Wrath of the Righteous'ın Steam ve GOG için çıkış tarihini açıkladı.

Oyunun çıkış tarihi kullanıcılar tarafından aratılmaya başlandı. Oyuncular tarafından merakla beklenen Pathfinder: Wrath of the Righteous 2 Eylül 2021'de PC (Steam & GOG) için çıkış yapmış olacak.

Pathfinder: Wrath of the Righteous'ın ikinci betası Steam'de start aldı ve oyunun Kickstarter kampanyasına destek göstermiş oyuncular için oynanabilir durumda.

İkinci beta, ilk betadaki tüm içeriklere fazlalık olarak yeni özellikler içermekte. Crusade komutanı olarak stratejik ordu yönetimi ve taktik sıra tabanlı savaşlar aracılığyla kötü ordulara karşı mücade göstereceğiniz Crusade oynanışı, yeni yan görevler, yetenekler, belirli kademeler için arketipler, dinozor evcil hayvanlar ve binekler, hava durumu sistemi ve oyunun kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri oyunseverleri bekliyor.