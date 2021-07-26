Path of Exile: Expedition PS4 ve Xbox One için geliyor!
Geliştirici Grinding Gear Games, Path of Exile Expedition adındanki en son genişlemesinin PC'de yayınlandığını duyurdu. Path of Exile: Expedition PlayStation 4 ve Xbox için çıkış tarihi belli oldu! Path of Exile sistem gereksinimleri!
Grinding Gear Games, 2013 yılında piyasaya sürülen Path of Exile: Expedition'ın son genişlemesi PC'de yayınladı. Genişlemenin yaklaşık 8 GB olduğu duyuruldu. Ancak yeni genişleme PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları için ufak bir gecikmenin ardından gelecek.
Grinding Gear Games yeni paket ile oyuna dört yeni tüccar NPC'nin, 19 yeni becerinin, büyük denge değişikliklerinin ve yeni öğelerin eklendiğini belirtti. Yeni paket, PlayStation 4 ve Xbox One için 29 Temmuz'da yayınlanacak.
Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
PATH OF EXILE: EXPEDITION PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/Windows 8
- İşlemci: Quad core 2.6GHz x86-compatible
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 650 Ti or ATI Radeon™ HD 7850
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Quad core 3.2GHz x64-compatible
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti or ATI Radeon™ RX560
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan