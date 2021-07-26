Path of Exile: Expedition PS4 ve Xbox One için geliyor!

Geliştirici Grinding Gear Games, Path of Exile Expedition adındanki en son genişlemesinin PC'de yayınlandığını duyurdu. Path of Exile: Expedition PlayStation 4 ve Xbox için çıkış tarihi belli oldu! Path of Exile sistem gereksinimleri!

Grinding Gear Games, 2013 yılında piyasaya sürülen Path of Exile: Expedition'ın son genişlemesi PC'de yayınladı. Genişlemenin yaklaşık 8 GB olduğu duyuruldu. Ancak yeni genişleme PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları için ufak bir gecikmenin ardından gelecek.

Grinding Gear Games yeni paket ile oyuna dört yeni tüccar NPC'nin, 19 yeni becerinin, büyük denge değişikliklerinin ve yeni öğelerin eklendiğini belirtti. Yeni paket, PlayStation 4 ve Xbox One için 29 Temmuz'da yayınlanacak.

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

PATH OF EXILE: EXPEDITION PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/Windows 8

İşlemci: Quad core 2.6GHz x86-compatible

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 650 Ti or ATI Radeon™ HD 7850

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

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