"Patenti Türkiye'dedir ifadesi tasarım çalışan çocuklarla olacak"

29.09.2019 13:48

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Birçok buluş ve yenilik için 'Patenti Türkiye'dedir.' cümlesini duyacaksak bu, okul sıralarında patent, faydalı model ve tasarım çalışan çocuklarımızla olacak." değerlendirmesi yaptı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından, Adıyaman'daki Bilim Sanat Merkezinin (BİLSEM) tasarım beceri atölyesinde öğrencilerle çekilmiş bir fotoğrafı ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında "Birçok buluş ve yenilik için 'Patenti Türkiye'dedir.' cümlesini duyacaksak bu, okul sıralarında patent, faydalı model ve tasarım çalışan çocuklarımızla olacak. Ofisimiz kuruldu, yetkili eğitimleri tamam, sıra öğretmen eğitiminde. Hedeflediğimiz takvimde planladığımız noktadayız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA