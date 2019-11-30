Patent ve Fikri Haklar üniversitede anlatıldı

30.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:24

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen "Patent ve Fikri Haklar" semineri, Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirildi.