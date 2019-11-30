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Patent ve Fikri Haklar üniversitede anlatıldı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen "Patent ve Fikri Haklar" semineri, Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirildi.

30.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:24
Patent ve Fikri Haklar üniversitede anlatıldı

Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ve Bursa iş birliğiyle organize edilen "Patent ve Fikri Haklar" semineri, Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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