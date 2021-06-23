Patent başvurusunda bölgede Eskişehir'in önünde sadece Ankara var
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Patent başvurusunda bölgede Eskişehir'in önünde sadece Ankara var

Patent başvurusunda bölgede Eskişehir'in önünde sadece Ankara var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir'de geçtiğimiz mayıs ayında 13, bu yılın ocak-nisan ayları düzeyinde ise toplamda 40 patent başvurusu gerçekleştirildi.

Eskişehir'de geçtiğimiz mayıs ayında 13, bu yılın ocak-nisan ayları düzeyinde ise toplamda 40 patent başvurusu gerçekleştirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, mayıs ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre; Eskişehir, mayıs ayında il olarak 2021 yılının diğer aylarına göre en yüksek patent başvurusunda bulundu. İlde, ocak ayında 6, şubatta 5, martta 7, nisan ayında 9 patent başvurusu yapılırken, mayıs ayında ise bu sayı 13'e yükseldi. Ocak-mayıs aylarında ise il genelinde toplamda 40 patent başvurusu tamamlandı.

İç Anadolu bölgede bulunan şehirlerde yapılan patent başvuru sayısında Eskişehir'in önünde sadece başkent Ankara yer aldı. Mayıs ayında Ankara'da 63 patent başvurusu yapılırken, bölgedeki diğer iller Eskişehir'i geçemedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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