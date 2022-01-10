Patenlinin taksiye tutunup yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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Patenlinin taksiye tutunup yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

Patenlinin taksiye tutunup yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da patenlinin taksinin kapısına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da patenlinin taksinin kapısına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ya patenli genç, trafiği ve kendisini düşürdüğü tehlikeye aldırmadan taksiye tutunarak yolculuk yaptı. Yanından geçen araçlara da aldırış etmeyen genci, taksi şoförünün fark edip etmediği ise bilinmiyor. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu arkalarında ilerleyen araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Patenlinin taksiye tutunup yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

Patenlinin taksiye tutunup yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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