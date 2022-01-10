Patenlinin taksiye tutunup yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da patenlinin taksinin kapısına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ya patenli genç, trafiği ve kendisini düşürdüğü tehlikeye aldırmadan taksiye tutunarak yolculuk yaptı. Yanından geçen araçlara da aldırış etmeyen genci, taksi şoförünün fark edip etmediği ise bilinmiyor. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu arkalarında ilerleyen araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.