Patenli gençlerin yolda karpuzla tehlikeli hareketleri
DİYARBAKIR'da patenli gençlerin ellerindeki karpuzu birbirlerine atarak yolda ilerlemeleri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
27.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:45
DİYARBAKIR'da patenli gençlerin ellerindeki karpuzu birbirlerine atarak yolda ilerlemeleri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yenişehir ilçesindeki Ofis Altgeçidi'nde patenli iki gencin ellerindeki karpuzu birbirlerine atarak ilerlemeleri cep telefonu ile görüntülendi. Rahat tavırlarıyla karpuzu birbirlerine atan gençler trafikte tehlike oluştururken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekti.
Kaynak: DHA