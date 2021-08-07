Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi Kamyon arkasında tehlikeli paten yolculuğu kamerada Kamyon arkasına asılarak hiçbir güvenlik önlemi almadan paten kayan 2 gencin yolculuğu görenlere pes dedirtti.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi

Kamyon arkasında tehlikeli paten yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Kamyon arkasına asılarak hiçbir güvenlik önlemi almadan paten kayan 2 gencin yolculuğu görenlere pes dedirtti. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu mutluluğa evet demeye giderken gören çift, gelin arabasından cep telefonuyla görüntüledi.

Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde, öğle saatlerinde 2 genç seyir halindeki bir kamyonun arkasına asılarak paten kaydı. Hiçbir güvenlik önlemi almadıkları görülen gençler, seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak yolculuklarına devam etti. Bir anlık dikkatsizliğin faciaya neden olabileceği korku dolu anlar, bir ömür boyu mutluluğa evet demeye giden çiftin de dikkatini çekti. Gelin arabasındaki damat, yolculuk esnasında önünde seyreden patenli gençleri kameraya aldı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Seda Sayan Tuğba Özay Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Merve Çoban Metin Oktay Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 10:04:18. #1.14#

title