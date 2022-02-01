Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da, patenle giden 2 gencin hafif ticari araca tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda patenli 2 genç, seyir halindeki hafif ticari aracın yan tavan çıtasına tutunarak, yolculuk etti. Gençlerin ayaklarındaki patenlerin, tehlikeli yolculuk sırasında, zaman zaman aracın arka lastiğine değecek şekilde yaklaştığı görüldü. Sürücünün korna çalarak uyarıda bulunmasına aldırış etmeyen gençler, yolculuğa devam etti. Bir süre böyle ilerleyen gençler, daha sonra aracı bırakarak gözden kayboldu.