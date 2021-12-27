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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameradaİSTANBUL Beyoğlu'nda patenli gençlerin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı.

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BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL Beyoğlu'nda patenli gençlerin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı. Trafikteki sürücüleri korkutan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Beyoğlu Tarlabaşı'nda patenli 3 gencin belediye otobüsüne tutunarak ilerlediği tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Can güvenliğini tehlikeye atan gençler diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı / Melike İnal - Son Dakika Haberleri

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