Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 arkadaşın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 arkadaşın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, patenli 3 genç sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobilin arkasına tutunarak ilerledi. Olabileceklere aldırış etmeden ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu, arkadan gelen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülendiklerini fark ettikleri halde tehlikeli yolculuklarına devam eden gençleri umursamazlığı ise bu kadarına da olmaz artık dedirtti.

(Hasan Tik/İHA)

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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