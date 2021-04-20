Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sultangazi ve Arnavutköy'de otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Sultangazi ve Arnavutköy'de otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Sultangazi'de 5 patenli genç bir otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Arnavutköy'de ise yine bir genç tehlikeli yolda bir otomobile tutunarak ilerledi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultangazi'de bir aracın arkasına tutunarak yolculuk eden 5 genç görüntülendiklerini fark etti ve yüzlerini kapamaya çalıştı. Arkadaşlarını o esnada video kaydına alan başka birisi ise "Haberlere çıkacaksınız, haberlere" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı