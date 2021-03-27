ANTALYA Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameradaANTALYA'da saatteki hızı 70 kilometreyi geçen kamyonetin arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ANTALYA'da saatteki hızı 70 kilometreyi geçen kamyonetin arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.

Kentte, genellikle toplu ulaşım araçlarının arkasına tutunarak yaptıkları yolculuklarla gündeme gelen patenli gençler, bu kez bir kamyonetin arkasında tutunurken görüntülendi. 75. Yıl Bulvarı'nda saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreyi geçen kamyonetin arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkaran 4 genci görenler, o anları cep telefonları ile kayda aldı. Gençler, zaman zaman tutundukları kamyoneti bırakarak diğer araçların arasından geçerek ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı