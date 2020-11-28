Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

28.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:07
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İZMİR'in Buca ilçesinde, kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Buca Çevik Bir Meydanı'ndan, Hasanağa Bahçesi'ne doğru giden bir kamyonun arkasına tutunan patenli 2 genç, yollarına bu şekilde devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan gençleri gören bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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