Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu araç kamerasında

Sultangazi'de patenli gençlerin, akan trafikte bir süre aralarında kaydıkları araçların arkalarına tutunarak kilometrelerce tehlikeli yolculuk yaptıkları anlar kameralara yansıdı. Kendilerinin ve sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan maskesiz 5 genç, araçlara tutunurken sohbet ederek yollarına devam etti.

Olay, dün Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Eyüpsultan gibi birçok ilçeyi birbirine bağlayan, İstanbul'un en işlek caddelerinden Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. 15-16 yaşlarında paten kullanan 5 genç, akan trafikte bir süre aralarında kaydıkları araçların arkalarına tutunarak hem kendilerini ve hem de trafiği tehlikeye attı. Kilometrelerce yol yaparak oldukça rahat tavırlar sergileyen gençler, sürücülerin de uyarılarını dikkate almadı. Yanlarından ve arkalarından hızla gelen araçlara aldırış etmeyen gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Gençlerin araçlara tutunurken birbirleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedikleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı