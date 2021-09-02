PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

ADANA'nın en yoğun bölgesi olan Atatürk Caddesi'nde patenle ilerleyen 6 genç, özel halk otobüsüne yan yana arkadan tutunup, yolculuk yaptı.

ADANA'nın en yoğun bölgesi olan Atatürk Caddesi'nde patenle ilerleyen 6 genç, özel halk otobüsüne yan yana arkadan tutunup, yolculuk yaptı.

Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde patenle ilerleyen 6 genç, canlarına hiçe sayarak özel halk otobüsüne arkadan tutunup, birkaç yüz metre bu şekilde yolculuk etti. Gençlerin yaklaık 30 saniye süren bu yolculuğu, cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Gençler, otobüsün trafik ışıklarına gelmesiyle aracı bırakıp, farklı bir yöne paten sürerek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı