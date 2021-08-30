Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da otobüsün arkasına asılarak hiçbir güvenlik önlemi almadan paten kayan 2 gencin yolculuğu görenlere pes dedirtti.

Adana'da otobüsün arkasına asılarak hiçbir güvenlik önlemi almadan paten kayan 2 gencin yolculuğu görenlere pes dedirtti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde çekilen görüntülerde 2 genç seyir halindeki bir otobüsün arkasına asılarak paten kaydı. Hiçbir güvenlik önlemi almadıkları görülen gençler, seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak yolculuklarına devam etti. Bir anlık dikkatsizliğin faciaya neden olabileceği korku dolu anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Metin Çekmez Demet Akalın Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Muslera Erol Bulut Burak Elmas Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 16:05:41. #1.16#

title