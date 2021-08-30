Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Adana'da otobüsün arkasına asılarak hiçbir güvenlik önlemi almadan paten kayan 2 gencin yolculuğu görenlere pes dedirtti.

Adana'da otobüsün arkasına asılarak hiçbir güvenlik önlemi almadan paten kayan 2 gencin yolculuğu görenlere pes dedirtti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde çekilen görüntülerde 2 genç seyir halindeki bir otobüsün arkasına asılarak paten kaydı. Hiçbir güvenlik önlemi almadıkları görülen gençler, seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak yolculuklarına devam etti. Bir anlık dikkatsizliğin faciaya neden olabileceği korku dolu anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı