PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

MERSİN'in Tarsus ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.İlçeye bağlı Yeni mahalle Atatürk Caddesi boyunca aracın arkasına tutunarak yolculuk yapan 2 genci görenler, o anları cep telefonları ile kayda aldı.Otomobile yaklaşık 2 kilometre asılarak yolculuk yapan gençler, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı