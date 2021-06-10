PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
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PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.İlçeye bağlı Yeni mahalle Atatürk Caddesi boyunca aracın arkasına tutunarak yolculuk yapan 2 genci görenler, o anları cep telefonları ile kayda aldı.Otomobile yaklaşık 2 kilometre asılarak yolculuk yapan gençler, daha sonra gözden kayboldu.

PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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