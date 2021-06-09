Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Yeni mahalle Atatürk Caddesi boyunca hareket halindeki otomobilin arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkartan 2 genci görenler, o anları cep telefonları ile kayda aldı. Otomobile yaklaşık 2 kilometre asılarak yolculuk yapan gençler bir anlık hata sonucu yaşamlarını riski ile karşı karşıya kalabilirdi. Hayatlarını riske atan gençler bir süre sonra tutundukları otomobilden ellerini çekerek gözden kayboldu.


Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi
Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi
Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi
Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi
Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Demet Akalın Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Roland Garros Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:53:22. #1.15#

title