Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Yeni mahalle Atatürk Caddesi boyunca hareket halindeki otomobilin arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkartan 2 genci görenler, o anları cep telefonları ile kayda aldı. Otomobile yaklaşık 2 kilometre asılarak yolculuk yapan gençler bir anlık hata sonucu yaşamlarını riski ile karşı karşıya kalabilirdi. Hayatlarını riske atan gençler bir süre sonra tutundukları otomobilden ellerini çekerek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan