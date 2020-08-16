Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak, patenle kayan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya böyle yansıdı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
16.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:30

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak, patenle kayan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya böyle yansıdı.

Adnan menderes caddesinde kaydedilen görüntülerde iki genç kamyonetin arkasına tutunarak kayarken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, patenli gençlerin metrelerce kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor. O anlara şahit olanlar ise gözlerine inanamadı. Tehlikeli yolculuğun farkında olmayan gençler bir süre sonra kamyonetle birlikte gözlerden kayboldular. Geriye ise bu görüntüler kaldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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