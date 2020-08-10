Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir kamyonun arkasına elleriyle tutunup paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, endişe yarattı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir kamyonun arkasına elleriyle tutunup paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, endişe yarattı.Bugün öğle saatlerinde, Karşıyaka'dan Konak yönüne giden bir kamyonun arkasında elleriyle tutunan 2 patenli genç, bu şekilde yollarına devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun hızından faydalanmak isteyen gençleri gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sırtlarında çanta olan iki gencin bir ara arkasına dönüp, kendilerini kayda alan vatandaşa el salladıkları da görülüyor.

Kaynak: DHA