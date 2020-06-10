Patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu
Batman'da trafikte seyir halinde olan bir motosikletin arkasına takılarak ilerleyen üç patenli genç, tehlike saçtı.
10.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:32
Batman'da trafikte seyir halinde olan bir motosikletin arkasına takılarak ilerleyen üç patenli genç, tehlike saçtı.
Bir motosikletin arkasına takılan 3 patenli genç, trafik güvenliğini hiçe sayarak hayatlarını tehlikeye attı. Batman Esentepe mevkinde şehir merkezine seyir halinde olan bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen 3 patenli gencin yolculuğu, arkadan seyreden başka bir araçta bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Trafiği tehlikeye atan gençler, bir süre sonra motosikleti bırakıp gözden kayboldu. - BATMAN
Kaynak: İHA