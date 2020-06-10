Patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu Batman'da trafikte seyir halinde olan bir motosikletin arkasına takılarak ilerleyen üç patenli genç, tehlike saçtı.

Batman'da trafikte seyir halinde olan bir motosikletin arkasına takılarak ilerleyen üç patenli genç, tehlike saçtı.

Bir motosikletin arkasına takılan 3 patenli genç, trafik güvenliğini hiçe sayarak hayatlarını tehlikeye attı. Batman Esentepe mevkinde şehir merkezine seyir halinde olan bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen 3 patenli gencin yolculuğu, arkadan seyreden başka bir araçta bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Trafiği tehlikeye atan gençler, bir süre sonra motosikleti bırakıp gözden kayboldu. - BATMAN

Kaynak: İHA