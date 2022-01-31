Patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu - Haberler
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Patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu

Demirören Haber Ajansı, Semih Ersözler - Güncel
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Patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu

ANTALYA'da patenleriyle seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunan 3 genç, hem kendi canlarını hem de traiği tehlikeye attı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da patenleriyle seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunan 3 genç, hem kendi canlarını hem de traiği tehlikeye attı.

Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde patenli 3 genç, seyir halindeki bir halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, üst geçitten geçen otobüs yokuş aşağı inerken dahi araca tutunmayı sürdürdü. Hızla akan trafiğe aldırış etmeyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu tedirginlik yarattı.  Diğer sürücülerin otobüs şoförünü uyarmasıyla gençler uzaklaştı.


Patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Güncel

Muratpaşa, Güncel, Haber

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