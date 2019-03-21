Patenli Gençlerin Otobüs Arkasında Tehlikeli Yolculuğu

Haber: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Pendik Sahil yolunda patenli 3 genç, özel halk otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından görüntülendi. Gençlerden birinin, o halde çeşitli hareketlerde bulunması dikkat çekti. Bir süre bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA