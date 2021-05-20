PATENLİ GENÇLERİN ÇAMLICA TÜNELİ'NDE TEHLİKELİ YOLCULUĞU
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PATENLİ GENÇLERİN ÇAMLICA TÜNELİ'NDE TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da tünel içerisinde patenli gençlerin motosikletin arkasına tutunarak ilerlediği tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'da tünel içerisinde patenli gençlerin motosikletin arkasına tutunarak ilerlediği tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Üsküdar'da Çamlıca Tüneli'nde geçtiğimiz salı günü 3 patenli genç seyir halinde olan motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerledi. Çevredeki araç sürücülerinin korna çalarak bu duruma tepki gösterdi, o anlarda patenci gençlerin ise duyarsız kalması gözlerden kaçmadı. Bir süre motosiklet arkasında seyir halinde olan gençler, kısa süre sonra ise gözden kayboldu. Gençlerde herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, trafikteki tehlikeli yolculuk anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşın, Burası Çamlıca Tüneli ve trafiği riske atıyorlar şeklindeki sözleri de kayda geçti.

PATENLİ GENÇLERİN ÇAMLICA TÜNELİ'NDE TEHLİKELİ YOLCULUĞU
PATENLİ GENÇLERİN ÇAMLICA TÜNELİ'NDE TEHLİKELİ YOLCULUĞU
PATENLİ GENÇLERİN ÇAMLICA TÜNELİ'NDE TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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PATENLİ GENÇLERİN ÇAMLICA TÜNELİ'NDE TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Haberler
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