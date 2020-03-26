Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu
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Diyarbakır, 3. Sayfa

Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu

Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu Diyarbakır'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki bir araca tutunup adres sordu.

26.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:46
Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu

Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki bir araca tutunup adres sordu. Bu anlar araçta bulunun yolcu tarafından kaydedildi.

Diyarbakır'da paten kayan bir genç, tarihi On Güzle Köprü yolunda, seyir halindeki bir araca tutunarak adres sordu. Trafiği tehlikeye atan genç, adres sormasının ardından yokuş aşağı hızla kaymaya devam etti. Bu anlar, araçta bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu

Kaynak: İHA

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Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu

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