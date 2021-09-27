PATENLİ GENCİN TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Haberler
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PATENLİ GENCİN TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunup, patenle ilerleyen gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunup, patenle ilerleyen gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Çevlik Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde hareket halindeki kamyonete tutunarak, patenle ilerleyen gencin yolculuğu, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin kamyonetin arkasında bir süre ilerledikten sonra kavşakta otomobillerin arasından geçerek kaldırıma çıktığı görülüyor.

PATENLİ GENCİN TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

PATENLİ GENCİN TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

PATENLİ GENCİN TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

PATENLİ GENCİN TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: PATENLİ GENCİN TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Haberler
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