Patenli gencin tehlikeli yolculuğu korkuttu
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Patenli gencin tehlikeli yolculuğu korkuttu

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da patenli bir gencin bir otomobile tutunarak yaptığı yolculuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Ankara'da patenli bir gencin bir otomobile tutunarak yaptığı yolculuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde hızla giden bir otomobile tutunan patenli bir genç, arkadan gelen bir araçtaki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Adeta ölüme davetiye çıkaran genç tehlikeye aldırmadan uzun süre yolculuğunu sürdürdü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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