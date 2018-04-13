- Patenli Gencin Tehlikeli Yolculuğu Kask Kamerasında

Haber: Mehmet AKTARAN/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da, bir aracın arkasına tutunan patenli gencin yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca görüntülendi.

Unkapanı Köprüsü üzerinde, önceki akşam bir genç, trafikte ilerleyen bir hafif ticari araca tutunarak yolculuk yaptı. Patenli gencin kendini ve diğer sürücüleri tehlikeye atarak yaptığı yolculuk seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına kaydedildi. Şişhane'den Kasımpaşa yönünde ilerlemesini sürdüren araca tutunarak yolculuğunu sürdüren genç, daha sonra gözden kayboldu.

Motosiklet sürücüsünün, patenli gence seslenerek uyarıda bulunması da görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Patenli gencin hafif ticari araca tutunarak ilerlemesi

-Motosiklet sürücüsünün genci uyarması