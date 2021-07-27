Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sivas'ta seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli bir genç, kendini tehlikeye attı.

Sivas'ta seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli bir genç, kendini tehlikeye attı.

Sivas'ta akan trafikte seyir halinde olan kamyonete tutunan patenli bir genç arkadan gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Akan trafiğe aldırış etmeden yolculuğuna devam eden genç yürekleri ağıza getirdi. Genç, kendi canını hiçe sayarken trafiği de tehlikeye düşürdü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı