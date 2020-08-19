Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada İstanbul'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Ana yolda otobüsün arkasına takılan patenci, yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sultanbeyli'de ana yolda genç patenci, kamyonetin arkasından tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı. O anları ise seyir halinde olan bir başka araçtan tarafından görüntülendi. Patenli genç kamyonetin arkasına takılarak seyir etmesi yürekleri ağza getirdi.

Kaynak: İHA