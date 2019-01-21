Patenli Gencin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Unkapanı Köprüsü'nde bir otobüsün arkasına tutunan patenli gencin, canını hiçe sayarak yaptığı yolculuk kameralara yansıdı. Fatih Unkapanı Köprüsü'nde özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, yürekleri ağza getirdi. Gencin canını hiçe saydığı yolculuk sırasında köprüyle yolun birleşim yerinde bulunan bölgelerden zıplayarak geçmesi korku dolu anlar yaşattı. Beyoğlu'nun iç kesimleri doğru bu şekilde otobüsün arkasından tutunarak giden genç bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin adeta ölümüne yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, gencin hızla ilerleyen otobüsün arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA