Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada Adana trafiğinde patenli gencin otobüsün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

ADANA - Adana trafiğinde patenli gencin otobüsün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Seyhan İlçesi'ne bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda kaydedilen görüntüde patenli genç, araç yoğunluğuna aldırmadan otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı. Gelip geçen araçların arasında tehlikeye aldırmadan bir süre yolculuk yapan genç, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA