Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada Adana trafiğinde patenli gencin otobüsün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
13.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:44
Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
ADANA - Adana trafiğinde patenli gencin otobüsün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Seyhan İlçesi'ne bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda kaydedilen görüntüde patenli genç, araç yoğunluğuna aldırmadan otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı. Gelip geçen araçların arasında tehlikeye aldırmadan bir süre yolculuk yapan genç, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA