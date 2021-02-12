Patenli gencin halk otobüsüne tutunarak tehlikeli yolculuğu kamerada
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Patenli gencin halk otobüsüne tutunarak tehlikeli yolculuğu kamerada

12.02.2021 09:26 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:31
Patenli gencin halk otobüsüne tutunarak tehlikeli yolculuğu kamerada

SULTANGAZİ'de, seyir halindeki özel halk otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de, seyir halindeki özel halk otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülendiğini fark eden patenli genç, kendisini görüntüleyen kişiden görüntülerin kendisine göndermesini istedi. 

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Yolu'nda seyir halinde olan özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kulaklıkla müzik dinleyip, tehlikeli hareketler yapan genç, görüntülendiğini fark etti. Kendisini görüntüleyen araca doğru yönelen genç, cep telefonu ile tehlikeli yolcuğunu kaydeden kişiden görüntüleri kendisine göndermesini istedi. Patenli genç, daha sonra tekrar otobüse tutunarak yolcuğuna devam etti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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