PATENLİ GENCİN HAFRİYAT KAMYONU ARKASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA İstanbul trafiğinde patenli gencin hafriyat kamyonuna takılarak yaptığı tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

İstanbul trafiğinde patenli gencin hafriyat kamyonuna takılarak yaptığı tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Sultangazi Habibler -Arnavutköy bağlantı yolunda kaydedilen görüntüde patenli genç, araç yoğunluğuna aldırmadan hafriyat kamyonuna tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı. Gelip geçen araçların arasında tehlikeye aldırmadan bir süre yolculuk yapan genç, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA