Patenli gencin 60 kilometre hızla tehlikeli yolculuğu
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Patenli gencin 60 kilometre hızla tehlikeli yolculuğu

Antalya'da patenli bir gencin hayatını tehlikeye atarak saatte 60 kilometre hızla giden bir aracın arkasına takılması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

03.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:04
Patenli gencin 60 kilometre hızla tehlikeli yolculuğu

'da patenli bir gencin hayatını tehlikeye atarak saatte 60 kilometre hızla giden bir aracın arkasına takılması, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Geçtiğimiz hafta sonu, Bulvarı'ndan otogar istikametine doğru ilerleyen aracın arkasına takılan patenli bir gencin, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin oldukça işlek olduğu caddede araçların içerisinde yaptığı hareketin tehlikesini önemsemeyen genç hem kendisini, hem de yoldaki diğer araçları tehlikeye soktu. Yaklaşık 60 kilometre hızla giden araca tutunan patenli genci gören diğer sürücüler de şaşkınlık yaşadı.


Hızla ilerleyen araçla beraber gözlerden kaybolan genç, ölüme meydan okurcasına uzun süre bu şekilde yolculuk yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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