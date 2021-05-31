Patenli genç, tutunduğu otobüsü durakta dahi bırakmadı

Antalya'da, seyir halindeki özel halk otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Antalya'da, seyir halindeki özel halk otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Genç, otobüse tutunmayı durakta bıraktı, araç hareket edince yeniden başladı.

Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Otobüsün arkasındaki motor bölümünün açma halkasına tutunarak yolculuk yapan genç tehlikeye aldırmadı. Yüzünde maske, sırtında çantası ile yolculuk yapan genç, otobüsü girdiği her durakta dahi bırakmadı. Otobüsün durağa yanaşıp yolcu aldığı esnada şoföre görünmeyecek şekilde tutunmayı bırakan genç, aracın hareket etmesiyle yine yolculuğuna devam etti. Bulvar boyunca otobüsün arkasında yolculuk yapan genç, trafiğin sıkışmasıyla birlikte yolculuğuna kendi imkanlarıyla devam etti. Bir süre daha akan trafik içinde patenle yolculuk yapan genç daha sonra gözlerden kayboldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı