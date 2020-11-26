Patenli genç kamyonun arkasına tutunarak ilerledi, tehlikeye aldırış etmeden dans etti

Patenli genç kamyonun arkasına tutunarak ilerledi, tehlikeye aldırış etmeden dans etti Erzurum'da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Patenli genç kamyonun arkasına tutunarak ilerledi, tehlikeye aldırış etmeden dans etti

ERZURUM - Erzurum'da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kamyon arkasında tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen gencin dans etmesi ise dikkat çekti.

Erzurum'da Cadde de paten yapan bir gencin kamyon arkasına takılarak ilerlemesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Gencin kamyon arkasında ki tehlikeli yolculuğa aldırış etmeden dans ederek ilerlemesi ise pes dedirtti.

E-80 karayolunda trafiğin en yoğun olduğu saatte yine aynı görüntü vardı. E-80 karayolu üzerinde seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonun arkasına tutunan patenli genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Yaklaşık 2 kilometre kamyonla birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornolarına ise kulak asmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ