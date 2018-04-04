Patenli Genç Canını Hiçe Saydı

Gaziantep'te patenli bir genç zabıta aracına tutunarak hayatını tehlikeye attı.

Gaziantep'te araçların yoğun olduğu işlek bir caddede pateniyle zabıta aracına tutunan genç canını hiçe saydı. Bu sırada patenli genci gören bir sürücü telefonunun kamerasıyla tehlikeli anları kaydetti.

Trafikte tehlikeli şekilde seyir eden genç ve arkasına tutunduğu zabıta aracı bir süre sonra gözden kayboldu. - GAZİANTEP