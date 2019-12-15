PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha Bostancı sahil yolunda otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
15.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:21
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha
Bostancı sahil yolunda otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.Bostancı sahil yolunda akşam saatlerinde bir otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun tehlikeli yolculukları, yürekleri ağıza getirdi. Trafikte bulunan araç sürücüleri tarafından görüntülendiklerini fark eden çocuklar, kameraya el sallamayı ihmal etmedi. Bir süre otobüsün arkasında ilerleyen patenli çocuklar daha sonra gözden kayboldu.
Görüntü Dökümü: -------Patenli çocukların otobüse tutunarak ilerlemesi-patenli çocukların kameraya el sallaması
Kaynak: DHA