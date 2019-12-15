Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DhaBostancı sahil yolunda otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

15.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:52

Gamze ŞİMŞEK Dha

Bostancı sahil yolunda otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bostancı sahil yolunda akşam saatlerinde bir otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun tehlikeli yolculukları, yürekleri ağıza getirdi. Trafikte bulunan araç sürücüleri tarafından görüntülendiklerini fark eden çocuklar, kameraya el sallamayı ihmal etmedi. Bir süre otobüsün arkasında ilerleyen patenli çocuklar daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
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