Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da Atatürk Caddesi'nde patenli 6 çocuğun, yan yana özel halk otobüsüne arkadan tutunup yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.

ADANA'da Atatürk Caddesi'nde patenli 6 çocuğun, yan yana özel halk otobüsüne arkadan tutunup yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Seyhan ilçesinde dün akşam saatlerinde kentin en yoğun bölgesi olan Atatürk Caddesi'nde patenli 6 çocuk, bir özel halk otobüsüne arkadan tutunup trafikte ilerledi. Bir süre bu şekilde yolculuk eden çocuklar, trafikteki diğer sürücülerde tedirginliğe yol açtı. Çocukların teklikeli yolculuğu cep telefonuyla anbean kaydedildi. Çocuklar, otobüsün trafik ışıklarına gelmesiyle aracı bırakıp, farklı yöne paten sürerek gözden kayboldu.


Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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