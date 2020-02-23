23.02.2020 22:57 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:58

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

ADANA'da patenli iki çocuğun, özel halk otobüsünün arkasına asılarak yolculuk etmesi, görenlerin yüreğini ağızlarına getirdi.

Kentin en işlek ana arterlerinden olan merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde patenli iki çocuk, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yüzlerce metre yolculuk etti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan bu anlar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Görüntüde çocukların, otobüsün durağa girmesine rağmen arkasına asılmaya devam ettikleri, daha sonra sol şeride geçen toplu taşıma aracının arkasında tehlikeye aldırmaksızın yolcuklarına devam ettikleri görüldü.

Kaynak: DHA

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