Son dakika 3. sayfa: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ADANA (İHA) - Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ADANA - Adana'nın en işlek cadde ve bulvarlarında patenli çocukların araçlara tutunarak ölümüne yolculuk yapmasının önüne bir türlü geçilemiyor.

Kent merkezinin bir çok noktasında patenli çocukların tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı. Adana'nın en işlek bulvar ve caddesinde çocukların araçlara tutunarak ölüme davetiye çıkararak yolculuk yapması dikkat çekti. 5-6 çocuğun hızla giden bir araca tutunarak yollarına devam etmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Çocuklardan birinin araca tutunurken bir ayağını da havaya kaldırarak tehlikenin dozunu artırdığı görüldü.

Kazaya davetiye çıkaran patenli çocuklar trafikte ilerlerken gözden kayboldu.