Patenle tehlikeli yolculuk kamerada
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hareket halindeki beton mikserin arkasına tutunarak, patenle kayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
06.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:55
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hareket halindeki beton mikserin arkasına tutunarak, patenle kayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Günlükbükbaşı yolunda kaydedilen görüntülerde bir genç beton mikserinin arkasına tutunarak kayarken o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, patenli gencin metrelerce beton mikserin arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor.
Kaynak: DHA