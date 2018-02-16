Patenle 'Tehlikeli' Yolculuk

Samsun'da ana yolda motosikletli kuryenin arkasına takılan patenci, yürekleri ağza getirdi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aracın içerisinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 20'li yaşlardaki genç patenci, motosikletli kuryenin arkasından tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Zaman zaman patenle tek ayağını kaldıran genç patenci, yoldan geçen şoförlerin de yüreklerini ağızlara getirdi.

Motosikletli kuryenin arkasına takılan patencinin görüntüsünün paylaşıldığı sosyal medya hesabına yapılan yorumlarda vatandaşlardan bazıları olumsuz yorumlar yaparken bazıları da yapılan davranışın tehlikeli olmadığını savundu. - SAMSUN