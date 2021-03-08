Patenle araç arkasında yolculuk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Patenle araç arkasında yolculuk

08.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:30
Patenle araç arkasında yolculuk

Bursa'da bir grup patenli genç, aracın arkasına tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Bursa'da bir grup patenli genç, aracın arkasına tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Patenli gençler kendilerini tehlikeye atmaya devam ediyor. Yıldırım ilçesinde bir grup patenli genç, ölüm tehlikesine aldırmayıp, tutundukları otobüsün arkasında uzun süre yolculuk yaptı. Trafikte gençlerin tehlikeli yolculuğunu ise vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Patenle araç arkasında yolculuk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:35:33. #1.16#
title