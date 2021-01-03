Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

ANTALYA'da 7 patenci genç, kent içinde seyir halinde olan bir motosikletin sürücüsüne tutunarak yolculuk yaptı.

ANTALYA'da 7 patenci genç, kent içinde seyir halinde olan bir motosikletin sürücüsüne tutunarak yolculuk yaptı. O anları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kent merkezinde, bulvarlarda ya da yokuş çıkarken toplu taşıma veya otomobillere tutunarak trafiği ve kendi hayatlarını tehlikeye sokan patenciler, bu kez seyir halinde olan bir motosiklete tutunurken görüntülendi. Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsüne peşi sıra tutunan 7 patenci genç, tehlikeli yolculuk yaptı. Patenci gençlerin o anlarını ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Patenci gençlerden birinin 'Öne gelin lan öne gelin' dediği görülürken, kuyruğun en sonundaki gencin ise tek bacağını havaya kaldırdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN