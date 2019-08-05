Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kameradaİSTANBUL - Avcılar'da patenli 6 genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

5.08.2019 10:11
Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
İSTANBUL - Avcılar'da patenli 6 genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Gençlerin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Avcılar'da 6 patenli genç, otobüsün arkasına tutunarak ilerledi. Gençlerin tehlikeli yolculuğunu görenlerin yürekleri ağza geldi. Patenli gençler, otobüsün arkasına takılarak hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. O anlar otobüsün arkasından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün arkasına takılan patenli iki genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyorlar.

Kaynak: İHA
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